Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 16:50 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO TRA
BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA
OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO
ANULARE IN USCITA DALLA CITTA.
SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, CODE IN PROSSIMITÀ DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A
DOMANI VERSO PINETA SACCHETTI, VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA
E VIA SALARIA E PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E ALLACCIAMENTO A24 ROMA
L’AQUILA.
CODE A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO
A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.
CRISTOFORO COLOMBO IN CODA PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA.
LUNGHE CODE ANCHE SULLA CASILINA PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR TRE TESTE
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN ZONA EUR, TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL
PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE
L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00.
DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma