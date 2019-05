Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 16:50 AR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO TRA

BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA

OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E ROMANINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO

ANULARE IN USCITA DALLA CITTA.

SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, CODE IN PROSSIMITÀ DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A

DOMANI VERSO PINETA SACCHETTI, VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA

E VIA SALARIA E PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E ALLACCIAMENTO A24 ROMA

L’AQUILA.

CODE A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO

A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.

CRISTOFORO COLOMBO IN CODA PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA.

LUNGHE CODE ANCHE SULLA CASILINA PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DI TOR TRE TESTE

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN ZONA EUR, TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL

PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE

L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00.

DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma