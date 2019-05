Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:20 AR

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO

INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER

LA ROMA L’AQUILA.

ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA

ALLO SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI

E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA.

CI SONO DIFFICOLTÀ LUNGO VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO FRANCIA SINO

ALL’IMBOCCO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII; RICORDIAMO CHE LA STESSA

GALLERIA È CHIUSA PER LAVORI TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE, PER

CUI TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI È FATTO USCIRE A VIA

MARIO FANI.

CI SONO CODE ANCHE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E

L’USCITA SALARIA.

DISAGI INOLTRE PER UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A

PARTIRE DALL’USCITA BATTERIA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA, ANCHE IN QUESTO CASO VERSO SAN GIOVANNI.

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE

E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

LUNGHE CODE ANCHE SULLA CASILINA – SI TRATTA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI

VIA DI TOR TRE TESTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A MONTESACRO INCIDENTE SULLA NOMENTANA CON CODE TRA VIA VAL BREMBANA E

PIAZZA SEMPIONE.

ALL’EUR PREVISTO UN AUMENTO SENSIBILE DEL TRAFFICO IN SERATA PER IL

CONCERTO DI ALESSANDRA AMORSO AL PALAZZO DELLO SPORT. L’APERTURA DEI

CANCELLI ALLE 19:00.

