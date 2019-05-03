Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:50 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO
INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E SVINCOLO
PRENESTINA.
ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA
ALLO SVINCOLO ROMANINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FILIPPO FIORENTINI
E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA.
CI SONO DIFFICOLTÀ LUNGO VIA DEL FORO ITALICO, CODE DA CORSO FRANCIA SINO
ALL’IMBOCCO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII; RICORDIAMO CHE LA STESSA
GALLERIA È CHIUSA PER LAVORI TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE, PER
CUI TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI È FATTO USCIRE A VIA
MARIO FANI.
CI SONO CODE ANCHE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E
L’USCITA SALARIA.
DISAGI INOLTRE PER UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A
PARTIRE DALL’USCITA BATTERIA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA, ANCHE IN QUESTO CASO VERSO SAN GIOVANNI.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO ANULARE
E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
A MONTESACRO INCIDENTE SULLA NOMENTANA CON CODE TRA VIA VAL BREMBANA E
PIAZZA SEMPIONE.
ALL’EUR PREVISTO UN AUMENTO SENSIBILE DEL TRAFFICO IN SERATA PER IL
CONCERTO DI ALESSANDRA AMOROSO AL PALAZZO DELLO SPORT. L’APERTURA DEI
CANCELLI ALLE 19:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma