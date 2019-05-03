Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO
ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.
A MONTE MARIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN
VIALE DEI MONFORTANI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE
AL PALATINO POSSIBILI DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA DI PORTA
CAPENA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO VIA DELLE VALLI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE VERSO SAN
GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO
VIALE CASTENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL
RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN
DIREZIONE OSTIA.
INFINE TRAFFICO IN AUMENTO ALL’EUR PER UN CONCERTO AL PALAZZO DELLO SPORT.
L’APERTURA DEI CANCELLI ALLE 19:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma