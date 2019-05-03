Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA
TUSCOLANA ALLA VIA APPIA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.
A MONTE MARIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN
VIALE DEI MONFORTANI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE.
AL PALATINO POSSIBILI DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SU PIAZZA DI PORTA
CAPENA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALLA SALARIA VERSO
VIA DELLE VALLI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI CODE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA CODE A TRATTI DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN
DIREZIONE OSTIA.
INFINE TRAFFICO IN AUMENTO ALL’EUR PER UN CONCERTO AL PALAZZO DELLO SPORT.
CANCELLI APERTI DALLE 19:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma