Traffico Roma del 03-05-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 19:50 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA CON RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO INCOLONNAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALLA
SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN
GIOVANNI CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E
LUNGO VIALE CASTRENSE.
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN
DIREZIONE OSTIA.
INFINE TRAFFICO IN AUMENTO ALL’EUR PER UN CONCERTO AL PALAZZO DELLO SPORT.
CANCELLI APERTI DALLE 19:00.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma