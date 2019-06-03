Traffico Roma del 03-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SITUAZINE PIUTTOSTO TIPICA DEL TRAFFICO DATO L’ORARIO, AL MOMENTO SENZA
INCIDENTI
VEDIAMO LE SEGNALAZIONI
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL
RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE
DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASILINA E ARDEATINA ED ANCHE TRA OSTIENSE E LO SV PER FIUMICINO E IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E
SUL VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma