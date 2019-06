Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:50

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI

ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL

RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE

INCIDENTE CON CODE INVECE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA FERRARI E VIA

DI MALAFEDE VERSO ROMA

DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA

PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINI ALLA PISANA

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E

SUL VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

