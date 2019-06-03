Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO IL
RACCORDO ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE
INCIDENTE CON CODE INVECE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA FERRARI E VIA
DI MALAFEDE VERSO ROMA
DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA
PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINI ALLA PISANA
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO E
SUL VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma