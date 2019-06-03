Traffico Roma del 03-06-2019 ore 08:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 8:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
DIVERSE LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO , CI SONO CODE IN CARREGGIATA
INTERNA, A TRATTI, TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA
CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA FLAMINIA ALLA
PISANA
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E LA SALARIA VERSO LO
STADIO E SUL VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
ALTRE CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA VERSO IL CENTRO CITTÀ ANCHE PER I LAVORI
ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA SPINACETO E L’EUR VERSO IL RACCORDO
ANULARE ED ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE
INCIDENTE CON CODE INVECE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E
VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma