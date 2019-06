Traffico Roma del 03-06-2019 ore 10:00

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 9:50

ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE , CI SONO CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO E SULLA CARREGGIATA ESTERNA

TRA PRENESTINA E TIBURTINA E DALLA SALARIA ALLA CASSIA

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI IN TANGENZIALE TRA VIA DELLE VALLI E CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO E CODE VERSO SAN GIOVANNI DALLO SV DELLA A24

CI SONO POI CODE SU VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER INCIDENTE

AVVENUTO NEI PRESSI DELL’INCROCIO CON VIA DEGLI AUSONI VERSO PORTA

MAGGIORE

UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA

MARRANELLA

RICORDIAMO INFINE CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA

NEL QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA

TRAM 2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI

