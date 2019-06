Traffico Roma del 03-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL TRAFFICO DOPO UNA

MATTINATA IN CUI CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI FORTI RALLENTAMENTI IN

PARTICOLARE SUL RACCORDO ANULARE FINO A MATTINATA INOLTRATA

SI È REGOLARIZZATA LA SITUAZIONE , BUONA LA PERCORRIBILITÀ DEL RACCORDO SU

ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NELLA NORMA ANCHE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE

EST E SUL PERCORSO URBANO DELLA A 24

QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA

LINEA FL1, ROMA ORTE PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI

FARA SABINA

RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL

QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM

2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI

ANTICIPIAMO INFINE I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA

NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E

AURELIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma