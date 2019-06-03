Traffico Roma del 03-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
NON CI SONO PARTICOLARI PROBLEMI IN QUESTE ORE PER IL TRAFFICO DOPO UNA
MATTINATA IN CUI CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI FORTI RALLENTAMENTI IN
PARTICOLARE SUL RACCORDO ANULARE FINO A MATTINATA INOLTRATA
SI È REGOLARIZZATA LA SITUAZIONE , BUONA LA PERCORRIBILITÀ DEL RACCORDO SU
ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NELLA NORMA ANCHE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE
EST E SUL PERCORSO URBANO DELLA A 24
QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA
LINEA FL1, ROMA ORTE PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI
FARA SABINA
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL
QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM
2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
ANTICIPIAMO INFINE I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E
AURELIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma