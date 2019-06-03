Traffico Roma del 03-06-2019 ore 13:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 3 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NOMENTANA IN
DIRZIONE STADIO OLIMPICO.
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE KANT ALTEZZA VIA NOMENTANA.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
QUALCHE PROBLEMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA
LINEA FL1, ROMA ORTE PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI PROVOCATO DAUN INCENDIO
DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL
QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM
2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
INFINE ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E
AURELIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma