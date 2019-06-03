Traffico Roma del 03-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 3 GIUGNO 2019 ORE 15:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA
DEL MARE-V.OSTIENSE E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL1, ROMA ORTE ANCORA RITARDI, PER UN
GUASTO AGLI IMPIANTI PROVOCATO DAUN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA
SEDE FERROVIARIA.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE TRANVIARIA NEL
QUARTIERE FLAMINIO, SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM
2 VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E
AURELIA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma