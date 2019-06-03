Traffico Roma del 03-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 3 GIUGNO 2019 ORE 16:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ VIA
DELL’AQUILA REALE
INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE MARZIO, AD ALTEZZA DI PONTE CAVOUR, CI SONO
RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE DELL’ ARA PACIS
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA DISAGI SULLA LINEA FL1, ROMA ORTE RITARDI FINO A 30’’, PER UN GUASTO
AGLI IMPIANTI PROVOCATO DAUN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE
FERROVIARIA.
SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA IN VIA FLAMINIA,
VIALE TIZIANO, PIAZZA TBORVALDESN- VIALE ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA
MARGHERITA E VIALE REGINA ELENA, IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 2 -3 E 19,
VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E
AURELIA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma