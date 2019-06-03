Traffico Roma del 03-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA DOMENICA 3 GIUGNO 2019 ORE 17:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA, IN DIREZIONE ESTERNA; A TRATTI SI RALLENTA CON
CODE, ANCHE IN INTERNA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E POI TRA MAGLIANA E
PESCACCIO;
TREAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO CODE DA VIALE DI TOR DI
QUINTO A VIA SALARIA, POI ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO
PERT LA A24, E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI,
INCIDENTE IN VIA TIBURTINA, IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE CON
RALLENTAMENTI, IN DIREZIONE TIVOLI
INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ VIA
DELL’AQUILA REALE
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCORA DISAGI SULLA LINEA FL1, ROMA ORTE RITARDI, PER UN GUASTO AGLI
IMPIANTI PROVOCATO DA UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE
FERROVIARIA; PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI
SINO AL PROSSIMO 8 GIUGNO, PER LAVORI ALLA SEDE TRANVIARIA IN VIA FLAMINIA,
VIALE TIZIANO, PIAZZA TBORVALDESN- VIALE ROSSINI, VIALE LIEGI, VIALE REGINA
MARGHERITA E VIALE REGINA ELENA, IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 2 -3 E 19,
VERRÀ EFFETTUATO CON BUS SOTITUTIVI
INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E
AURELIA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma