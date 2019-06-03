Traffico Roma del 03-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA, IN DIREZIONE ESTERNA; E
A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN INTERNA, TRA BUFALOTTA E TIBURNINAE
POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO
TRAFFICATA POI L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI, TRA PARCO
DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA
TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL
BIVIO PERT LA A24, E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI,
RALLENTAMENTI, IN LARGO BRANCACCIO, PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA
MERULANA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANELLA IN PROSSIMITÀ
VIA DELLA TENUTA DELLA MAGLIANELLA
PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL1, ROMA ORTE RISOLTO UN PRECEDENTE GUASTO AGLI IMPIANTI
PROVOCATO DA UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA, I
TRENI TORNANO A CIRCOLARE REGOLARMENTE.
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,
A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ CHIUSO TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA
MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06
INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE NELLA FASCIA ORARIA 21.30 – 05.30, TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN
CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E AURELIA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma