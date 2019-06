Traffico Roma del 03-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:20

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA-

FIUMICINO E LA ROMANINA, IN DIREZIONE ESTERNA; E

A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN INTERNA, TRA BUFALOTTA E TIBURNINAE

POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO

TRAFFICATA POI L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI, TRA PARCO

DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA

TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL

BIVIO PERT LA A24, E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI,

RALLENTAMENTI, IN LARGO BRANCACCIO, PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA

MERULANA

INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANELLA IN PROSSIMITÀ

VIA DELLA TENUTA DELLA MAGLIANELLA

PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE TRA VIA DELLA MAGFLIANA E VIA

DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FL1, ROMA ORTE RISOLTO UN PRECEDENTE GUASTO AGLI IMPIANTI

PROVOCATO DA UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA SEDE FERROVIARIA, I

TRENI TORNANO A CIRCOLARE REGOLARMENTE.

LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA,

A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ CHIUSO TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA

MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.

LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06

INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA

NOTTE NELLA FASCIA ORARIA 21.30 – 05.30, TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN

CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E AURELIA

È TUTTO

