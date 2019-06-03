Traffico Roma del 03-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 ORE 19:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
C’ È ANCORA TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO E LA
VIA APPIA, IN DIREZIONE ESTERNA; E A TRATTI SI RALLENTA CON CODE, ANCHE IN
INTERNA, TRAC.LE DEL LATTE E TIBURNINA E POI TRA MAGLIANA E PESCACCIO
TRAFFICATA POI L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI, TRA PARCO
DEI MEDICI E VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE DI VIA DELLA MAGLIANA
TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PERT LA
A24, E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI,
PER UN INCIDENTE, IN LARGO BRANCACCIO, IN PROSSIMITÀ DI VIA MERULANA CI
SONO RALLENTAMENTI
RALLENTAMENTI A SAN GIOVANNI, IN VIA ANNIA PER UN AD ALTRO IN CIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA CLAUDIA
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANELLA IN PROSSIMITÀ
VIA DELLA TENUTA DELLA MAGLIANELLA
PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, FILE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE CENTRO.
LAVORI NOTTURNI, FINO AL 06 GIUGNO, SUL LUNGOTEVERE IN SASSIA. E’ IN
PROGRAMMA, A PARTIRE DALLE ORE 22.00, LA CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA
LARGO GIOVANNI XXIII E PIAZZA DELLA ROVERE. LA RIAPERTURA ALLE ORE 06 DEL
MATTINO.
LAVORI NOTTURNI SONO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA
MAGLIANA, A PARTIRE DALLE ORE 22.00 VERRA’ CHIUSO TRA VIA DELL’ATLETICA E
VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI FIUMICINO.
LA RIAPERTURA DOMANI ALLE 06
INFINE, ANTICIPIAMO I LAVORI SUL RACCORDO ANULARE CHE VERRÀ CHIUSO QUESTA
NOTTE NELLA FASCIA ORARIA 21.30 – 05.30, TRA ARDEATIANA E LAURENTINA IN
CARREGGIATA INTERNA VERSO PONTINA E AURELIA
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma