Traffico Roma del 03-07-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI
QUINTO, SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
A ROMA EST TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO LUNGO L’INTERO
PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA VIA
TIBURTINA DA SAN BASILIO A TOR CERVARA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA,
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLE PRENESTINA ALLA
TIBURTINA E DALLA CASISIA BIS ALLA CASSIA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI
DECIMA, SU VIA C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL
MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma