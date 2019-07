Traffico Roma del 03-07-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 08:20



A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E

SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN QUESTO CASO

ANCHE PER LAVORI IN CORSO.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE PER

INCIDENTE DAL GRA A VIALE TOGLIATTI; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO

DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST;.

SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO

PER L’A24 ROMA-TERAMO, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA

DEI CAMPI SPORTIVI.

A CENTOCELLE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA TOR DE’ SCHIAVI FRA VIA DELLE

ROBINIE E VIA DEI PLATANI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA

CARREGGIATA

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER

L’A24, POI CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, E RALLENTAMENTI DALLA

PONTINA ALLA ROMA FIUMICNO.

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL

PESCACCIO, DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA

TIBURTINA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SU VIA

C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE

ALL’ALTEZZA DI ACILIA.

IN TEMA DI TARSPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE

TRASTEVERE, LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO

TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO; BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA

STAZIONE DI TRASTEVERE

DANIELE GUERRISI

