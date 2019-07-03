Traffico Roma del 03-07-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E
SULLA SALARIA DA CASTEL GIUBILEO ALL’AEROPORTO DELL’URBE, IN QUESTO CASO
ANCHE PER LAVORI IN CORSO.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE PER
INCIDENTE DAL GRA A VIALE TOGLIATTI; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO
DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST;.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO
PER L’A24 ROMA-TERAMO, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA A VIA
DEI CAMPI SPORTIVI.
A CENTOCELLE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA TOR DE’ SCHIAVI FRA VIA DELLE
ROBINIE E VIA DEI PLATANI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA
CARREGGIATA
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER
L’A24, POI CODE TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, E RALLENTAMENTI DALLA
PONTINA ALLA ROMA FIUMICNO.
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA SALARIA A VIA DEL
PESCACCIO, DALLA ROMA-FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SU VIA
C.COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
IN TEMA DI TARSPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE
TRASTEVERE, LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO
TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO; BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA
STAZIONE DI TRASTEVERE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma