Traffico Roma del 03-07-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ALL’EUR INCIDENTE SU VIA C.COLMBO ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DELLA VIA
PONTINA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’INFERNETTO VERSO IL CENTRO
CITTÀ.
CODE CONSEGUENTI SULLA STESSA VIA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR; SEMPRE
SULLA PONTINA DA SEGNALARE, INOLTRE, UN CANTIERE DI LAVORO CHE STA CAUSANDO
RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.
LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE: CI SONO CODE A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO, E DAL
BIVIO CON LA TANG. EST VERSO IL GRA.
LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA A LLA TANG.EST,
VERSO IL CENTRO CITTÀ, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ DA TOR CERVARA AL
GRA.
SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO
PER L’A24 ROMA-TERAMO, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA ALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD AL BIVIO PER L’A24, DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA, DALL PONTINA ALLA
ROMA-FIUMICINO.
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA CASTEL GIUBILEO A VIA DI
CASAL DEL MARMO, DA VIA DI MONTESPACCATO A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA-
FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE E DALLA LAURENTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.
CODE PER INCIDENTE SU VIA DEI ROMAGNOLI ALTEZZA VIA CARLO CASINI IN
DIREZIONE OSTIA-
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma