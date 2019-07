Traffico Roma del 03-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 09:20



ALL’EUR INCIDENTE SU VIA C.COLMBO ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO DELLA VIA

PONTINA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’INFERNETTO VERSO IL CENTRO

CITTÀ.

CODE CONSEGUENTI SULLA STESSA VIA PONTINA DA SPINACETO ALL’EUR; SEMPRE

SULLA PONTINA DA SEGNALARE, INOLTRE, UN CANTIERE DI LAVORO CHE STA CAUSANDO

RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.

LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE: CI SONO CODE A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO, E DAL

BIVIO CON LA TANG. EST VERSO IL GRA.

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DAL GRA A LLA TANG.EST,

VERSO IL CENTRO CITTÀ, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ DA TOR CERVARA AL

GRA.

SULLA TANG.EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIALE CASTRENSE AL BIVIO

PER L’A24 ROMA-TERAMO, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI E CODE DALLA SALARIA ALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD AL BIVIO PER L’A24, DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA, DALL PONTINA ALLA

ROMA-FIUMICINO.

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DA CASTEL GIUBILEO A VIA DI

CASAL DEL MARMO, DA VIA DI MONTESPACCATO A VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA-

FIUMIICNO ALLA VIA DEL MARE E DALLA LAURENTINA ALLA CENTRALE DEL LATTE.

CODE PER INCIDENTE SU VIA DEI ROMAGNOLI ALTEZZA VIA CARLO CASINI IN

DIREZIONE OSTIA-

DANIELE GUERRISI

