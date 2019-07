Traffico Roma del 03-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 11:20



A ROMA NORD CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL GRA.

LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE: CI

SONO CODE A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO, E DAL BIVIO CON LA

TANG. EST VERSO IL GRA.

ALLE PORTE DI ROMA EST TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA FRA COLLE

PRENESTINO E VIA EMILIO LONGONI IN DIREZIONE CENTRO.

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO ALLA TANG.EST

VERSO IL CENTRO CITTÀ.

SULLA VIA AURELIA CODE PER LAVORI FRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO

XI IN DIREZIONE GRA.

A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA FRA VIA

ALBA E PIAZZA DEI RE DI ROMA IN DIREZIONE CENTRO.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA

VIA APPIA.

CODE SULLA VIA PONTINA FRA SVINCOLO CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN

DIREZIONE POMEZIA.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE

TRASTEVERE, LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO

TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO; BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA

STAZIONE DI TRASTEVERE

