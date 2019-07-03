Traffico Roma del 03-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
A ROMA NORD CODE A TRATTI SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA
VERSO IL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL GRA.
LAVORI IN CORSO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE: CI
SONO CODE A PARTIRE DA CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO, E DAL BIVIO CON LA
TANG. EST VERSO IL GRA.
ALLE PORTE DI ROMA EST TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA FRA COLLE
PRENESTINO E VIA EMILIO LONGONI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO ALLA TANG.EST
VERSO IL CENTRO CITTÀ.
SULLA VIA AURELIA CODE PER LAVORI FRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO
XI IN DIREZIONE GRA.
A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA FRA VIA
ALBA E PIAZZA DEI RE DI ROMA IN DIREZIONE CENTRO.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLA
VIA APPIA.
CODE SULLA VIA PONTINA FRA SVINCOLO CASTEL ROMANO E MONTE D’ORO IN
DIREZIONE POMEZIA.
IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE
TRASTEVERE, LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE PER UN GUASTO
TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO; BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA
STAZIONE DI TRASTEVERE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma