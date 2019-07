Traffico Roma del 03-07-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 13:20



CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE;

NATURALMENTE CI SONO DELLE ECCEZIONI.

LAVORI E CODE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE DEL GRA,

TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI.

SI RALLENTA, SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, SULLA VIA SALARIA, NELLE DUE

DIREZIONI, TRA LA TANGENZIALE EST E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE.

MEDESIMA SITUAZIONE SU VIA PRENESTINA,

TRA VIA LONGONI E VIA DI TORRENOVA.

SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI CHE POTREBBERO CREARE DEI DISAGIO AL

TRAFFICO:

SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO,

ALLA ROMANINA: IN VIA ANAGNINA, NEI PRESSI DI VIA DEI SETTE METRI ED

IN VIA EMANUELE CARNEVALE E INFINE

ZONA INFERNETTO, IN VIA ERNESTO BOEZI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE,

LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE,

PER UN GUASTO TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO;

BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE DI TRASTEVERE

