Traffico Roma del 03-07-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE;
NATURALMENTE CI SONO DELLE ECCEZIONI.
LAVORI E CODE SULLA VIA AURELIA, IN DIREZIONE DEL GRA,
TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI.
SI RALLENTA, SEMPRE PER LAVORI IN CORSO, SULLA VIA SALARIA, NELLE DUE
DIREZIONI, TRA LA TANGENZIALE EST E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
MEDESIMA SITUAZIONE SU VIA PRENESTINA,
TRA VIA LONGONI E VIA DI TORRENOVA.
SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI CHE POTREBBERO CREARE DEI DISAGIO AL
TRAFFICO:
SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA, ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO,
ALLA ROMANINA: IN VIA ANAGNINA, NEI PRESSI DI VIA DEI SETTE METRI ED
IN VIA EMANUELE CARNEVALE E INFINE
ZONA INFERNETTO, IN VIA ERNESTO BOEZI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
LA LINEA TRAM 3, IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE,
LIMITA IL SERVIZIO A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE,
PER UN GUASTO TECNICO A PIAZZA DEL COLOSSEO;
BUS SOSTITUTIVI TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE DI TRASTEVERE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE,
O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL
CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON
NOI!
MG
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma