Traffico Roma del 03-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN
USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
SULLA VIA PRENESTINA PER INCIDENTE CODE ALL’INCROCIO CON VIA DI TORENOVA,
ALTRO INCIDNTTE SULLA FLAMINIA, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALL’INCROCIO CON
VIA CANINA. E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SALLA VIA APPIA NUOVA
INCROCIO CON VIA CAMILLA
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE AL LIDO DI OSTIA NEI PRESSI DI VIA
DELLE CANARIE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE,
O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL
CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON
NOI!
SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma