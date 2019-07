Traffico Roma del 03-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 15:20 SC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN

USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

SULLA VIA PRENESTINA PER INCIDENTE CODE ALL’INCROCIO CON VIA DI TORENOVA,

ALTRO INCIDNTTE SULLA FLAMINIA, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALL’INCROCIO CON

VIA CANINA. E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SALLA VIA APPIA NUOVA

INCROCIO CON VIA CAMILLA

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE AL LIDO DI OSTIA NEI PRESSI DI VIA

DELLE CANARIE

SONIA CERQUETANI

