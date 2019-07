Traffico Roma del 03-07-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC



DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI



C’E’ MOLTO TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO

GLI INCIDENTI. E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO

DI FRNACIA E VIA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI. ALTRO ICNIDNETE IN VIA ENRICO

FERMI ALTEZZA VIA ROBERTO MARCOLONGO SIAMO IN ZONA MARCONI

SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA

CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN

USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE QUINDI

IN USCITA DALLA CITTA’

CODE CHE RITROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E LUNGO LA CARREGIATA INTERNA DALLA

BUFALOTTA ALLA CASILINA

SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma