Traffico Roma del 03-07-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 17:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
C’E’ MOLTO TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE E NON MANCANO
GLI INCIDENTI. E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO
DI FRNACIA E VIA SALRIA VERSO SAN GIOVANNI. ALTRO ICNIDNETE IN VIA ENRICO
FERMI ALTEZZA VIA ROBERTO MARCOLONGO SIAMO IN ZONA MARCONI
SULLA VIA SALARIA PER LAVORI IN CORSO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA
CARREGGIATA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN
USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
FILE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE QUINDI
IN USCITA DALLA CITTA’
CODE CHE RITROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
PONTINA E L’USCITA PER ROMA SUD E LUNGO LA CARREGIATA INTERNA DALLA
BUFALOTTA ALLA CASILINA
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma