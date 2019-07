Traffico Roma del 03-07-2019 ore 18:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 18:20



CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRNACIA E VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI



SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI I TRA VIA DEI PRATI FISCALI E

L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA

CORTONA E L’AEROPORTO

CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA AURELIA FRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA

GREGORIO XI DOVE SI CIRCOLA SU PARTE DELLA SEDE VIARIA VERSO IL RACCORDO

ANULARE

TRAFFICO IN FILAIN USCITA DALLA CITTÀ SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA

TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE

CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE

E LA CASILINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA

CAMBIAMO ARGOMENTO

DOMANI IL PRESIDENTE PUTIN SARÀ IN VISITA NELLA CAPITALE. UNA SOLA GIORNATA

PER DIVERSI INCONTRI ISTITUZIONALI E LA VISITA A SAN PIETRO

OLTRE ALL’INTERDIZIONE A VISTA DEL TRAFFICO NELLE VIE NEI PRESSI DEL

QUIRINALE E DI SAN PIETRO, ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA E DI RIMOZIONE

GIÀ ATTIVI IN VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, VIA PARIGI, SU UN TRATTO DI

VIA XX SETTEMBRE E SULL’INTERA PIAZZA SAN BERNARDO. DIVIETI E RESTRIZIONI

PER IL TRAFFICO CHE SI ESTENDERANNO DOMANI ALLE ZONE INTORNO A VILLA MADAMA

E AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE DEL

TRASPORTO PUBBLICO



