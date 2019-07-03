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Traffico Roma del 03-07-2019 ore 19:00

di - 03 Luglio 2019 - 19:00

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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 18:20
 
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, 
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
 
 
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRNACIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI 
 
SULLA VIA SALARIA CODE  PER LAVORI I TRA VIA DEI PRATI FISCALI E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA  DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA
CORTONA E L’AEROPORTO
 CODE PER LAVORI  ANCHE SU VIA AURELIA  FRA LARGO TOMMASO PERASSI E  VIA
GREGORIO XI DOVE SI CIRCOLA SU PARTE DELLA SEDE VIARIA VERSO IL RACCORDO
ANULARE 
TRAFFICO IN FILAIN USCITA DALLA CITTÀ  SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA
TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE 
CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE
E LA CASILINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA
CAMBIAMO ARGOMENTO
DOMANI IL PRESIDENTE PUTIN SARÀ IN VISITA NELLA CAPITALE. UNA SOLA GIORNATA
PER DIVERSI  INCONTRI ISTITUZIONALI E LA VISITA A SAN PIETRO 
OLTRE ALL’INTERDIZIONE A VISTA DEL TRAFFICO NELLE VIE NEI PRESSI DEL
QUIRINALE E DI SAN PIETRO,  ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA E DI RIMOZIONE
GIÀ ATTIVI IN VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, VIA PARIGI,  SU UN TRATTO DI
VIA XX SETTEMBRE E SULL’INTERA PIAZZA SAN BERNARDO. DIVIETI E RESTRIZIONI
PER IL TRAFFICO CHE SI ESTENDERANNO DOMANI ALLE ZONE INTORNO A VILLA MADAMA
E AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE DEL
TRASPORTO PUBBLICO 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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