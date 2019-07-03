Traffico Roma del 03-07-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRNACIA E VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
SULLA VIA SALARIA CODE PER LAVORI I TRA VIA DEI PRATI FISCALI E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN USCITA DALLA CITTA’ E VERSO ROMA CENTRO TRA VIA
CORTONA E L’AEROPORTO
CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA AURELIA FRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA
GREGORIO XI DOVE SI CIRCOLA SU PARTE DELLA SEDE VIARIA VERSO IL RACCORDO
ANULARE
TRAFFICO IN FILAIN USCITA DALLA CITTÀ SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA
TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE
CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE
E LA CASILINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA
CAMBIAMO ARGOMENTO
DOMANI IL PRESIDENTE PUTIN SARÀ IN VISITA NELLA CAPITALE. UNA SOLA GIORNATA
PER DIVERSI INCONTRI ISTITUZIONALI E LA VISITA A SAN PIETRO
OLTRE ALL’INTERDIZIONE A VISTA DEL TRAFFICO NELLE VIE NEI PRESSI DEL
QUIRINALE E DI SAN PIETRO, ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA E DI RIMOZIONE
GIÀ ATTIVI IN VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, VIA PARIGI, SU UN TRATTO DI
VIA XX SETTEMBRE E SULL’INTERA PIAZZA SAN BERNARDO. DIVIETI E RESTRIZIONI
PER IL TRAFFICO CHE SI ESTENDERANNO DOMANI ALLE ZONE INTORNO A VILLA MADAMA
E AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE DEL
TRASPORTO PUBBLICO
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