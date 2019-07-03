Traffico Roma del 03-07-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019 ORE 19:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA CODE SUL RACCORDO ANULARE
PER INCIDENTE FILE TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE IN CARREGGIATA
ESTERNA PER TRAFFICO INVECE TRA PONTINA E CASILINA
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
NOMENTAN E CASILINA , TRA LO SV PER FIUMICINO E BOCCEA E ANCHE TRA CASIA
BIS E SALARIA CODE ANCORA IN TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI
SARÀ CHIUSA ANCHE QUESTA NOTTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII FRA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO VERSO SALARIA – SAN GIOVANNI
DOMANI IL PRESIDENTE PUTIN SARÀ IN VISITA NELLA CAPITALE. UNA SOLA GIORNATA
PER DIVERSI INCONTRI ISTITUZIONALI E LA VISITA A SAN PIETRO
OLTRE ALL’INTERDIZIONE A VISTA DEL TRAFFICO NELLE VIE NEI PRESSI DEL
QUIRINALE E DI SAN PIETRO, ATTENZIONE AI DIVIETI DI SOSTA E DI RIMOZIONE
GIÀ ATTIVI IN DIVERSE STRADE DEL CENTRO. DIVIETI E RESTRIZIONI PER IL
TRAFFICO CHE SI ESTENDERANNO DOMANI ALLE ZONE INTORNO A VILLA MADAMA E AL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sono disponibili sul
nostro
sito roma.luceverde.it oppure scaricando l’applicazione Luceverde Roma
disponibile per Android e Ios.
GLI AGGIORNAMENTI DI LUCEVERDE TORNANO DOMANI
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In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma