Traffico Roma del 03-07-2020 ore 08:00

Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti a partire dalla diramazione di Roma sud e fino allo svincolo via Ardeatina lentamente cos’è che in carreggiata esterna dalla Casilina al bivio per la Roma L’Aquila rallentata di conseguenza la diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo rallentamenti anche sul percorso Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini al bivio per la tangenziale verso il centro code per lavori invece sulla via Appia dal raccordo a via di Capannelle verso il centro e sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola In entrambe le direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce punto.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma