Traffico Roma del 03-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma vai ritrovate l’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale Ci sono rallentamenti per lavori della via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico mentre indirizzo posta verso San Giovanni code a tratti per il traffico all’altezza del Bivio con la Roma L’Aquila e poi tra via Prenestina & viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna soliti rallentamenti e code dalla diramazione Roma sud della via Ardeatina in carreggiata esterna si rallenta dalla Casilina fino al bivio per la Roma la quella proprio sul percorso Urbano dell’a24 abbiamo rallentamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale verso il centro code per lavori invece sulla via Appia dal raccordo a via delle Capannelle verso il centro e sulla via Ardeatina 3 il raccordo via di torricola in entrambi i sensi di marcia Chiama distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre chesituazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

