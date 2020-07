Traffico Roma del 03-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane Roma nord code per lavori sulla tangenziale dalla Salaria Corso Francia direzione dello Stadio Olimpico lavoro in corso anche a Roma Sud code sull’Appia dal raccordo a via delle Capannelle verso il centro e sulla via Ardeatina tra il record via di torricola In entrambe le direzioni rallentamenti per incidenti invece su Viale dell’Oceano Atlantico all’altezza di via Cristoforo Colombo verso il centro dalle 10 alle 14 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio aperte fino al 20 agosto le ZTL diurne varchi attivi invece nelle zone a traffico limitato notturne quindi centro il Testaccio e venerdì e del sabato dalle 23 alle 3 della notte San Lorenzo e Trustin vigore dalle 21:30 alle 3 nella notte dal mercoledì al sabato oggi e domani orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea alla 130 di linee ma reattive la 07062 del sabato e nei festivi e attiva anche la 0 68 sulla metro C fino al 12 di luglio lavori serali per prolungare la linea fino alla Colosseo dalle 21 quindi bus navetta dalla posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta ovviamente servizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma