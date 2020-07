Traffico Roma del 03-07-2020 ore 10:00

Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi a Roma Nord code sulle via Cassia e Flaminia partire dal raccordo fino a via dei Due Ponti verso il centro città sulla tangenziale direzione San Giovanni in coda all’altezza del Bivio con la Roma L’Aquila e poi tra via Prenestina viale Castrense sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla Tuscolana alla Ardeatina in testa ma invece Chiudi attratti dalla Casilina alla Tiburtina su percorso Urbano della Roma L’Aquila e rallentamenti da Portonaccio al bivio con la tangenziale verso il centro ma anche da Tor Cervara fino al raccordo quindi in uscita dalla città code per lavori sulla via Appia dal raccordo a via delle Capannelle verso il centro e sulla via Ardeatina c’è il raccordo è via di torricola in quest’ultimo caso a complicare la situazione anche un incidente avvenuto all’altezza del raccordo per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura e della polizia locale di Roma Capitale

