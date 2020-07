Traffico Roma del 03-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma ancora una buona giornata e ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi ci sono disagi sulla carreggiata esterna del raccordo a causa di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita per la Tiburtina ci sono lunghe code a partire dallo svincolo per La via Anagnina mentre in carreggiata interna e rallentamenti per il traffico tra Tuscolana ed Ardeatina sul percorso della Roma L’Aquila rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso le al centro e poi code da Viale Togliatti al raccordo per le difficoltà di immissione proprio sulla carreggiata esterna via Cassia soliti incolonnamenti all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso le a centro Eda via dei Due Ponti Verso il raccordo code per lavori invece sulla via Ardeatina tra il raccordo è via di torricola restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche autooltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma