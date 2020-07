Traffico Roma del 03-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane risolto l’incidente segnalato in precedenza sulla carreggiata esterna del raccordo all’altezza dell’uscita per la via Tiburtina Ci sono code smaltimento tra Casilina e La Rustica code per lavori sulla Ardeatina 3 Il raccordo è via di torricola a complicare la situazione un incidente avvenuto all’altezza di via Antonio carruccio ci troviamo Proprio in prossimità del raccordo nella zona di Acilia code anche qui per incidente su via Pindaro tra via Eschilo e via senofane fino alle 14 manifestazione in piazza da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio libero accesso fino alla 30 agosto nelle ZTL diurne varchi attivi invece nella zona traffico limitato notturneTestaccio il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 della notte San Lorenzo e Trastevere in vigore dalle 21:30 sempre fino alle 3 nelle notti dal mercoledì al sabato interrotto il servizio di linea tram 3 Porta Maggiore la stazione Trastevere a causa di problemi tecnici attivato comunque una servizio sostitutivo con bus oggi e domani orario lungo per le Metropoli con le ultime corse dai capolinea 1:30 di notte sulla metro C fino al 12 di luglio lavori serali per prolungare la linea fino alla Colosseo dalle 21 quindi bus navetta posto dei treni tra San Giovanni Malatesta servizio regolare tra Malatesta e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma