Traffico Roma del 03-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma è risolto un incidente sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare avvenuto al km 30 all’altezza dell’uscita per la via Tiburtina alle porte di Roma si sta sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione Ostia anche per un incidente in via Pindaro tra via Eschilo e via senofane in città incolonnamenti per traffico in entrambi i sensi di marcia su via Casal del Marmo 3 raccordo via Rescaldina incolonnamenti poi lungo la tangenziale est e tra via Tiburtina il bivio con le 24 in direzione San Giovanni incidente in via Casilina all’altezza di via Silicella Verso il raccordo anulare rallentamenti per un altro incidente in via Ardeatina all’altezza di via della Mola Cavona fino alle 14 manifestazione alla Garbatella in piazza Oderico da Pordenone nei pressi della sede della regione Lazio interrotto Poi servizio della linea tram 3 tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere a causa di problemi tecnici attivato pertanto un servizio bus sostitutivo oggi e domani orario lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolineaalla 1:30 di notte restiamo distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto o perché sulla situazione del traffico dei trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 viene da Maria Barbara Taormina Questa era l’ultima informazione a più tardi un servizio della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma