Traffico Roma del 03-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Bentrovati di nuovo all’ascolto nuovi rallentamenti a tratti per traffico lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra via Appia e la via Tuscolana alle porte di Roma in via Alessandro capalti all’altezza di via Giambattista conti incidente anche su via della lunghezzina nei pressi di via polense rallentamenti per un incidente precedente in via Ardeatina all’altezza di via della Mola Cavona in città file per traffico penso in entrambi i sensi di marcia su via Casal del Marmo 3 d’accordo e via Rescaldina sulla Salaria invece traffico rallentato in uscita dalla capitale tra via dei Prati Fiscali in aeroporto dell’Urbe incolonnamenti fai lungo la tangenziale via Tiburtina il video con le 24 in direzione San Giovanni interrotto ancora in servizio della linea 33 tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere a causa di problemi tecnici oggi e domani lo ricordiamo orari lungo per le metropolitane con le ultime corse dai capolinea alla 1:30 di notte all’Euro fino al 18 luglio lavori di manutenzione stradale su viale Beethoven possibili ripercussioni nelle vie adiacentiSì no 9 luglio in via Mar della Cina anche qui possibili rallentamenti restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 domani a Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

