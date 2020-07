Traffico Roma del 03-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane via Alessandro capalti all’altezza di via Giambattista conti incidente anche su via di lunghezzina nei pressi di via polense rallentamenti per un incidente precedenti in via Ardeatina all’altezza di via della Mola Cavona lentamente in città sul lungotevere maresciallo Cadorna dove è avvenuto un incidente in direzione di Piazza Lauro de Bosis libero accesso sino al 3 agosto nelle ZTL diurne varchi attivi invece nelle zone a traffico limitato notturne centro in Testaccio in venerdì e sabato dalle 23 alle 3 Se Lorenzo in Trastevere in vigore dalle 21:30 alle 3 nelle notti dal lunedì al sabato interrotto il servizio della linea tram 3 tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere per problemi tecnici attivato un servizio bus sostitutivo oggi e domani orario lungo per le metropolitane con lecorse dai capolinea alle 1:30 di notte per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

