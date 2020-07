Traffico Roma del 03-07-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buonasera per ritrovati all’ascolto incolonnamenti in lungo la diramazione Roma nord tra lo svincolo di Settebagni raccordo anulare in direzione del centro città sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico in carreggiata esterna tra la via del Mare la via Anagnina è lungo la carreggiata interna tra la Sara Ariel video con la 24 Roma Teramo sulla Pontina file per un incidente tra Spinaceto il raccordo anulare del centro rallentamenti per un incidente in città su via Anicio Paolino in prossimità di via Appia Nuova un altro incidente da segnalare in Piazza dei Cinquecento all’altezza di via Cavour alle porte di Roma incidente su via della lunghezzina nei pressi di via polense interrotto ancora il servizio della linea tram 33 a Porta Maggiore e la stazione Trastevere a causa di problemi tecnici attivato un servizio sostitutivo per un guasto tecnico sostituita da le linee 5 14 19 tra Porta Maggiore I gerani Togliatti e sospese per Piazza capelli di Porta Maggiore per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto graziel’attenzione da Maria Barbara Taormina Un saluto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma