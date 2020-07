Traffico Roma del 03-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incolonnamenti a tratti per traffico lungo la carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo e la via Anagnina è lungo la carreggiata interna tra la Cassia bis Emilio con la 24 Roma Teramo sulla Pontina incolonnamenti tra Spinaceto e raccordo in direzione del centro città ed a Tor de’ Cenci via di Decima in uscita dalla capitale chiuso il ponte della Scafa nei due sensi di marcia nella fascia oraria 20:36 dal km 4 al km 6 860 continua a essere interrotto il servizio sulla linea 33 a Porta Maggiore e la stazione Trastevere a causa di problemi tecnici arrivato pertanto sostitutivo per un guasto tecnico sostituito da bus di linea 315 14:19 tra Porta Maggiore Gerani Togliatti e sospesi tra Piazza caballini Porta Maggiore per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it viene da Maria Paola Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

