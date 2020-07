Traffico Roma del 03-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma sulla Nuova Circonvallazione interna è chiuso il tunnel dopo l’uscita Tiburtina a causa di un incidente in direzione di via Salaria sul grande raccordo anulare contratti per traffico in carreggiata esterna tra la via del Mare la via Anagnina il numero carreggiata interna tra la serata il vivo con la 24 sulla Pontina rallentamenti sul finire tra Spinaceto e raccordo In entrambe le direzioni un incidente Si segnala sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Ermanno Wolf Ferrari sulla tangenziale est in direzione di San Giovanni della Nomentana video con la 24 e 3 alle 24 da Tiburtina in direzione dei Fori Italico interrotto il servizio della linea retta a Porta Maggiore da stazione Trastevere per problemi tecnici attivato un servizio sostitutivo e ripristinate infine 51419 sull’intero percorso per i dettagli di queste le altre notizie che potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma