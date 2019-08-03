Traffico Roma del 03-08-2019 ore 07:30
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IL TRAFFICO è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE
PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO
PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE
22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE
INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
I LAVORI DURERANNO 450 GIORNI
TRASPORTO PUBBLICO:
DA DOMANI 4 AGOSTO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A4 DELLA METROPOLITANA
VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: I.VAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma