Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09:00

IL TRAFFICO è INDICATO IN AUMENTO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VISTA DELLE

PARTENZE DI QUESTO SABATO 3 AGOSTO

PER AGEVOLARE I SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE

22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO GLI AUTORIZATI PER LEGGE

INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE CPMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

I LAVORI DURERANNO 450 GIORNI

TRASPORTO PUBBLICO:

DA DOMANI 4 AGOSTO FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A4 DELLA METROPOLITANA

VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI

RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA

