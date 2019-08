Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09:30

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA, MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

IN PROGRAMMA ALLE 11:00 IN PIAZZA SAN PIETRO, L’UDIENZA SPECIALE DI PAPA

FRANCESCO NELL’AULA PAOLO VI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.

SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A

VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA SALARIA: SI TRATTA DI INTERVENTI DI

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE CHE TERMINERANNO LUNEDÌ 2

SETTEMBRE.

MENTRE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO

SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E NELLA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO, LA LINEA A DELLA

METROPOLITANA RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER LAVORI DI

RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma