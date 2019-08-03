Traffico Roma del 03-08-2019 ore 09:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA, MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
IN PROGRAMMA ALLE 11:00 IN PIAZZA SAN PIETRO, L’UDIENZA SPECIALE DI PAPA
FRANCESCO NELL’AULA PAOLO VI: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO.
SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A
VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA SALARIA: SI TRATTA DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE CHE TERMINERANNO LUNEDÌ 2
SETTEMBRE.
MENTRE INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E NELLA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
DA DOMANI, DOMENICA 4 AGOSTO E FINO AL 13 AGOSTO, LA LINEA A DELLA
METROPOLITANA RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA ANAGNINA-TERMINI PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma