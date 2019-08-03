Traffico Roma del 03-08-2019 ore 10:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GASPERINA IN DIREZIONE ROMA
ALLE 11 A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO TERRÀ L’UDIENZA SPECIALE NELL’AULA
PAOLO VI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DEL VATICANO
INIZIERANNO LUNEDÌ 5 AGOSTO I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO
SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
CHIUSA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA
SALARIA.
TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE
DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ
INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO
DELL’INFRASTRUTTURA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: I.VAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma