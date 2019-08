Traffico Roma del 03-08-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA

GASPERINA IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN

DIREZIONE FUORI ROMA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO

POMEZIA

AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA

TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA

SALARIA.

GLI INTERVENTI, INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, TERMINERANNO IL PROSSIMO 2

SETTEMBRE

DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ

INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO

DELL’INFRASTRUTTURA

———————–

AUTORE: I.VAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma