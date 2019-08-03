Traffico Roma del 03-08-2019 ore 11:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA
GASPERINA IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN
DIREZIONE FUORI ROMA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA
AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA
SALARIA.
GLI INTERVENTI, INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, TERMINERANNO IL PROSSIMO 2
SETTEMBRE
DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ
INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO
DELL’INFRASTRUTTURA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: I.VAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma