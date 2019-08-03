Traffico Roma del 03-08-2019 ore 12:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA PORTUENSE IN PROSSIMITÀ DI VIA
DELLA CASETTA MATTEI IN DIREZIONE CENTRO MENTRE PER TRAFFICO INTENSO
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO
POMEZIA
E SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTTA ED IL RACCORDO ANULARE IN
DIREZIONE FUORI ROMA
AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA MENTRE DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A
DELLA METROPOLITANA VERRÀ INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E
TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: I.VAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma