Traffico Roma del 03-08-2019 ore 13:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE CENCI
IN DIREZIONE POMEZIA.
AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA
TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:
TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA
DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ
INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO
DELL’INFRASTRUTTURA
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
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AUTORE: I.VAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma