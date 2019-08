Traffico Roma del 03-08-2019 ore 13:30

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E TOR DE CENCI

IN DIREZIONE POMEZIA.

AL VIA DA LUNEDÌ I LAVORI DI ABBATTIMENTO DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA

TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBUTINA:

TRAFFICO DEVIATO SULLE CORSIE COMPLANARI E SULLA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA

DA DOMANI E FINO AL 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA VERRÀ

INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI RINNOVO

DELL’INFRASTRUTTURA

